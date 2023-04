Dopo la vittoria di Lisbona, l'Inter è chiamata a ritrovare il sorriso anche il campionato: sulla strada dei nerazzurri c'è il Monza di Palladino.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-MONZA

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lukaku.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Pessina; Mota Carvalho.

Il sorriso sul volto dopo l'exploit del 'Da Luz', con una sorta di tabù da sfatare: dopo l'impegno europeo, l'Inter è stata quasi sempre sorpresa in campionato, ma contro il Monza non esistono margini d'errore.

Un solo punto nelle ultime quattro uscite di campionato, rendimento che ha fatto precipitare i nerazzurri al quinto posto e dunque fuori dalla zona Champions League, obiettivo imprescindibile.

I brianzoli, invece, puntano la parte sinistra della classifica, col decimo posto occupato dall'Udinese distante soltanto quattro lunghezze.

In vista del ritorno dei quarti contro il Benfica in programma mercoledì, Inzaghi attua un po' di turnover: chance per Asllani in cabina di regia, Gosens a sinistra e Lukaku con Correa in avanti: Dzeko e Lautaro dalla panchina. In difesa sono Darmian, De Vrij e Bastoni a comporre il trio davanti ad Onana.

Palladino si affida ad un 3-4-2-1 nel quale è Dany Mota Carvalho ad agire da unica punta, supportato da Colpani e Pessina. In mediana tocca a Sensi e Rovella, mentre Ciurria e Carlos Augusto presidiano gli esterni.