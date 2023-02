Derby di Milano nella domenica sera della 21ª giornata di Serie A: Inzaghi punta su Lautaro e Dzeko, Pioli rinforza il centrocampo e rilancia Messias.

Tutto pronto o quasi a San Siro per il derby di Milano, la sfida continua tra Inter e Milan a un anno dalla doppietta decisiva di Giroud e dopo il match di Riad che ha regalato la Supercoppa italiana ai nerazzurri.

Le due squadre arrivano alla terza stracittadina stagionale con umori diametralmente opposti: l'Inter arriva dalla vittoria di pochi gironi fa sull'Atalanta in Coppa Italia e resta in corsa su tutti i fronti, come ha ribadito più volte Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra è in salute (4 vittorie nelle ultime 5 uscite) ed in campionato è al secondo posto dietro al Napoli dei record di Spalletti.

Il Milan se la passa decisamente peggio. Sesti in classifica, i rossoneri sono reduci da tre sconfitte di fila (le imbarcate contro Sassuolo e Lazio e il ko in Supercoppa proprio contro l'Inter), hanno subito 14 gol nelle ultime 4 gare e non vincono esattamente da un mese (contro la Salernitana). Per Pioli è il peggior momento dal dopo lockdown: urge un cambio di rotta per uscire dalla crisi, magari bissando il successo del derby del girone di andata (vinto 3-2).

Per farlo, Pioli sta pensando di cambiare modulo e di virare dal 4-2-3-1 ad un più solido 4-3-3 con l'ingresso di Messias a centrocampo (ballottaggio con Pobega) con Tonali e Krunic a sostegno del tridente Saelemaekers-Giroud-Leao. In difesa ecco Kjaer accanto a Kalulu con Calabria e Theo sugli esterni.

Inzaghi dà fiducia ai suoi uomini più in forma: davanti ci sono Lautaro e Dzeko, sulle corsie sembrano certi di un posto Darmian e Dimarco. Come play agirà Calhanoglu con Mkhytarian e Barella ai suoi lati, in difesa ci sarà Skriniar (senza la fascia da capitano) con Acerbi e Bastoni. come centrale Acerbi è in pole su De Vrij.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER-MILAN

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi.

Milan (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Messias, Tonali, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Leao. All. Pioli.