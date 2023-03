L'Inter ospita il Lecce per dimenticare il ko di Bologna: panchina per Brozovic e Lukaku. Ceesay guida l'attacco di Baroni.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-LECCE

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Dzeko.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

L'Inter va in scena a San Siro. I nerazzurri ospitano il Lecce con il dichiarato intento di dimenticare il passo falso contro il Bologna.

Contro i salentini, Simone Inzaghi si affida nuovamente a Dzeko, che affianca Lautaro Martinez in attacco. A centrocampo Barella e Mkhitaryan agiranno ai lati di Calhanoglu, con Brozovic che parte ancora dalla panchina, mentre sulle fasce ci saranno Dumfries e Gosens.

In difesa Darmian, Acerbi e Bastoni a schermare la porta di Onana. Non convocati Skriniar e Dimarco, oltre a Correa.

Lecce col 4-3-3 disegnato da Baroni: Ceesay agirà al centro del tridente completato da Strefezza e Di Francesco. A centrocampo Gonzalez, Hjulmand e Maleh. Panchina per Blin.

In difesa mancherà Baschirotto, squalificato, e al suo posto sarà Tuia ad affiancare Umtiti. In porta ci sarà Falcone, i terzini saranno Gendrey e Pezzella (dunque non Gallo).