Il 2022 della capolista Inter si apre a San Siro contro la Lazio. I nerazzurri, che non sono scesi in campo il 6 gennaio al 'Renato Dall'Ara' di Bologna a causa della quarantena imposta dall'ASL alla formazione di Sinisa Mihajlovic, ospitano a San Siro la squadra di Maurizio Sarri nella gara valevole per la ventunesima giornata di Serie A.

La 'Beneamata' vuole ripartire proprio come ha concluso il 2021, ovvero con una vittoria, e va a caccia dell'ottavo successo di fila in campionato per mantenere a distanza di sicurezza il Milan. Simone Inzaghi dovrà fare molta attenzione alla sua ex squadra, l'unica a riuscire a battere i nerazzurri nel girone d'andata con il 3-1 in rimonta all'Olimpico.

La Lazio di Sarri ha inaugurato il nuovo anno solare con il 3-3 pirotecnico proprio all'Olimpico contro l'Empoli di Andreazzoli. La squadra biancoceleste ha dovuto rimontare ben due volte i toscani e si è dovuta accontentare di un punto, conquistato grazie al colpo di testa di Milinkovic-Savic in pieno recupero. I capitolini hanno mancato l'appuntamento con il terzo successo di fila dopo quelli contro Genoa e Venezia, con il pareggio nel turno dell'Epifania.

Nell'Inter non ci sarà Hakan Calhanoglu, che dopo il comunicato del Giudice Sportivo in cui è stata rimandata la decisione finale sulla mancata disputa di Bologna-Inter dovrà scontare contro la Lazio il turno di squalifica rimediato contro il Torino. Al suo posto ci sarà Vidal accanto a Brozovic e Barella. Torna a disposizione Dzeko, che è negativo al Covid-19: il bosniaco si accomoderà in panchina. In avanti Sanchez con Lautaro Martinez.

Tra i biancocelesti, Sarri deve fare a meno di Acerbi, uscito al 25' della sfida contro l'Empoli a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra. Al suo posto ci sarà Radu accanto a Luiz Felipe. A centrocampo solito ballottaggio Luis Alberto-Basic, mentre in avanti Zaccagni è favorito per una maglia da titolare nel tridente completato da Immobile e Pedro.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.