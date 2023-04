Inzaghi è pronto a puntare su Dzeko, con Lukaku inizialmente in panchina, e su Calhanoglu regista. Allegri col dubbio Milik-Chiesa. Out Vlahovic.

La notte decisiva. Inter e Juventus si affrontano per la quarta volta nel corso di questa stagione, la seconda a San Siro, nel match che mette in palio l'accesso alla finale di Coppa Italia.

Si riparte dall'1-1 dell'andata, risultato che obbliga entrambe le squadre ad andare alla caccia della vittoria per assicurarsi il pass per la finalissima di Roma contro una tra Fiorentina e Cremonese.

I nerazzurri ritrovano Lukaku, graziato dal presidente Gravina che ha annullato la sua squalifica, ma il belga potrebbe partire inizialmente dalla panchina con Dzeko e Lautaro Martinez a guidare l'attacco nerazzurro. A centrocampo Calhanoglu agirà da 'play' con Barella e Mkhitaryan interni. In porta gioca Onana, protetto dalla difesa a tre formata da Darmian, Acerbi e Bastoni.

Modulo a specchio per la Juventus, costretta a fare a meno di Vlahovic e Kean, neanche convocati. In attacco toccherà a Chiesa, affiancato da Di Maria. Milik parte dalla panchina. In mezzo al campo Locatelli in cabina di regia con Miretti e Rabiot ad interpretare il ruolo di mezzala. A destra sarà De Sciglio a rimpiazzare lo squalificato Cuadrado, a sinistra Kostic ritrova una maglia da titolare. In difesa si rivede Bonucci, con lui Bremer e Alex Sandro, riposa Danilo. In porta c'è Perin.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-JUVENTUS

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Alex Sandro; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa. All. Allegri.