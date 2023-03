Inter e Juventus si affrontano nel posticipo della ventisettesima giornata di Serie A, tanti gli assenti da una parte e dall'altra.

Una notte speciale. La ventisettesima giornata di Serie A si chiude a 'San Siro' dove l'Inter, reduce dalla qualificazione ai quarti di Champions League, ospita la Juventus che ha passato il turno in Europa League.

I nerazzurri sul campo hanno conquistato finora 50 punti, tre in meno della Juventus che però è attualmente penalizzata di 15 punti e dunque occupa solo il settimo posto in classifica. In attesa del ricorso al Collegio di Garanzia del CONI che verrà discusso il 19 aprile.

Entrambe le squadre devono fare i conti con parecchie assenze: Inzaghi non avrà a disposizione Skriniar, Bastoni e Gosens. In difesa spazio quindi a Darmian e De Vrij, con Acerbi dirottato sul centrosinistra.

Dumfries e Dimarco saranno i due esterni, in mezzo al campo Mkhitaryan è ancora favorito su Brozovic con Calhanoglu in regia. In attacco torna la Lu-La, Dzeko parte dalla panchina.

Allegri non recupera Milik, assente anche Miretti oltre ad Alex Sandro e Pogba. Di Maria, convocato così come Bonucci, non è al meglio e dovrebbe partire dalla panchina. Alle spalle di Vlahovic quindi giocherà Soulé.

In difesa confermato Gatti, che molto bene ha fatto in settimana a Friburgo. De Sciglio è favorito su Cuadrado come esterno destro, Kostic a sinistra. A centrocampo ancora Fagioli, Locatelli e Rabiot.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-JUVENTUS

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé, Vlahovic.