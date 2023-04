Il belga e l'argentino guidano l'attacco nerazzurro. Italiano risponde con il tridente: davanti Saponara e Ikoné con Cabral centrale.

L'Inter vuole riprendere il cammino in campionato per cercare di riprendersi la seconda posizione dopo il sorpasso subito dalla Lazio.

I nerazzurri ospitano la Fiorentina e Simone Inzaghi, in previsione della semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus in programma martedì sera, cambierà qualcosa nell'undici titolare.

Onana è titolare in porta, con il trio difensivo composto da Darmian, Acerbi e Bastoni. Dumfries e Gosens (Dimarco non è stato nemmeno convocato) laterali in mediana, con Barella e Mkhitaryan ai lati di Brozovic regista. La grande novità è Correa, che farà coppia in attacco con Lukaku. Panchina iniziale per Lautaro Martinez e Dzeko.

La Viola risponde con il suo consueto 4-3-3. Cabral guida l'attacco sostenuto da Ikoné e Saponara, mentre Bonaventura-Mandragora-Amrabat sarà il terzetto di centrocampisti. La linea arretrata vede impegnati Dodò, Martinez Quarta (favorito su Milenkovic), Igor e Biraghi davanti al portiere Terracciano.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-FIORENTINA

INTER (3-5-2): Onana; Acerbi, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lukaku.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Ikoné, Cabral, Saponara.