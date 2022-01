Tempo di Coppa Italia anche per l'Inter, capolista in campionato e fresca di successo in Supercoppa Italiana. I nerazzurri affrontano l'Empoli, protagonista fin qui di un'ottima stagione sotto la guida di Andreazzoli. La vincente troverà una tra Roma e Lecce (in campo domani) ai quarti di finale.

Entrambe le squadre si affideranno a un robusto turnover in vista dei prossimi impegni con Simone Inzaghi che dovrebbe puntare su Radu in porta, davanti a lui D'Ambrosio, Ranocchia e Dimarco.

Sulle fasce Dumfries e Darmian, mentre a centrocampo non ci sarà lo squalificato Brozovic che verrà rimpiazzato da Vecino. Ai suoi lati Vidal e Gagliardini, turno di riposo quindi anche per Barella. In attacco la coppia tutta argentina formata da Lautaro Martinez e Correa.

Tante novità anche nell'Empoli con Furlan tra i pali mentre la difesa a quattro sarà composta da Fiamozzi, Romagnoli, Viti e Marchizza. A centrocampo occasione per Asllani e Stulac insieme a Bandinelli. Bajrami agirà alle spalle di Cutrone e Mancuso.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-EMPOLI

INTER (3-5-2): Radu; D'Ambrosio, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Vecino, Vidal, Gagliardini, Darmian; Lautaro, Correa. All. Simone Inzaghi

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Marchizza; Asllani, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Mancuso. All. Andreazzoli