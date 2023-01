I nerazzurri a caccia di punti contro l'Empoli a San Siro: Lukaku parte fuori, De Vrij e Dumfries sperano in una maglia. Nel'Empoli out Marin.

L’Inter chiude il girone d’andata a San Siro contro l’Empoli. Dopo il successo in Supercoppa Italiana con un netto 3-0 a Riyad contro il Milan, la squadra di Simone Inzaghi ospita la formazione toscana di Paolo Zanetti al ‘Meazza’.

I meneghini cercano un altro risultato positivo in questo 2023 dopo i successi su Napoli e Verona in campionato, il pari a Monza e le vittorie su Parma in Coppa Italia e Milan in Supercoppa.

L’obiettivo dell’Inter è duplice: rispondere al Napoli, vittorioso sulla Salernitana nel derby campano, e mettere pressione al Milan, impegnato domani all’Olimpico contro la Lazio.

Inzaghi è pronto a confermare in blocco la formazione che ha battuto il Milan in Arabia Saudita. Gli unici due ballottaggli riguardano la difesa e il centrocampo: De Vrij potrebbe prendere il posto di Acerbi, mentre Darmian è in vantaggio su Dumfries per una maglia sulla fascia destra.

In avanti confermati Lautaro e Dzeko, con Lukaku pronto a subentrare a gara in corso per recuperare la condizione.

Dall’altra parte, Zanetti non avrà a disposizione lo squalificato Marin. Sarà Fazzini a sostituirlo, con Akpa-Akpro e Bandinelli a completare il centrocampo. In avanti Caputo e Satriano, con Baldanzi ad agire alle loro spalle. Non ci sarà Ismajli, assente per infortunio: gioca De Winter, mentre Stojanovic si gioca una maglia con Ebuehi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-EMPOLI

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Fazzini, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.