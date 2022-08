L'Inter accoglie a San Siro la Cremonese dopo il ko con la Lazio: Dzeko al posto di Lukaku. Inzaghi con Asllani e Gosens. Buonaiuto per Zanimacchia.

La Serie A torna subito in campo. Archiviato la terza giornata, il campionato propone il turno infrasettimanale. Il programma degli anticipi del martedì prevede la sfida al 'Meazza' di San Siro tra l'Inter e la Cremonese.

I nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono rialzare immediatamente la testa il ko all'Olimpico di Roma contro la Lazio. Una sconfitta nel primo big match dell'anno in cui l'Inter ha mostrato qualche passo indietro, sia sotto l'aspetto difensivo che offensivo, rispetto alle gare precedenti, vinte contro Lecce e Spezia.

Di fronte ci sarà la Cremonese di Alvini, che vuole ottenere i primi punti del campionato in un palcoscenico prestigioso come quello di San Siro. Finora i grigiorossi hanno ottenuto tre sconfitte contro Fiorentina, Roma e Torino, ma vogliono invertire subito la marcia e mettere in cascina punti per la salvezza.

Inzaghi deve rinunciare a Romelu Lukaku, che si è fermato nell'allenamento di domenica. Gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Al suo posto Edin Dzeko è in vantaggio su Correa per il posto accanto a Lautaro in attacco.

Il tecnico nerazzurro potrebbe lanciare dall'inizio anche Onana al posto di Handanovic. Ma le novità non finiscono qui. Chance dal 1' per Gosens, con Bastoni nella linea dei difensori, mentre Calhanoglu riprende il suo posto e rimpiazza Gagliardini. In regia Asllani è in vantaggio su Brozovic.

Nella Cremonese a rischio Lochoshvili e Chiriches, alle prese con qualche problema fisico dopo il match col Torino. L'ex Radu tra i pali. A centrocampo rientra dall'inizio Ascacíbar, con Zanimacchia alle spalle di Okereke e Dessers.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-CREMONESE

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili; Zanimacchia, Pichel, Ascacibar, Escalante, Valeri; Dessers, Okereke. All. Alvini