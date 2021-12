Archiviata la Champions League con un pizzico di delusione per la sconfitta contro il Real Madrid, l'Inter torna a concentrarsi sul campionato. I nerazzurri ospitano il Cagliari nella diciassettesima giornata di Serie A.

La squadra di Inzaghi è a un punto dalla vetta, occupata momentaneamente dal Milan a 38 punti, e vuole insidiare i cugini rossoneri chiudendo il 2021 in testa alla classifica.

Tutte altre ambizioni quelle del Cagliari, invischiato in una sempre più intricata lotta per non retrocedere in Serie B.

I sardi hanno raccolto 10 punti in 16 partite e un successo contro l'Inter rappresenterebbe un boost anche per la fiducia in vista del prosieguo del campionato.

Inzaghi potrebbe far riposare Dzeko dopo l'impegno di coppa, mandando in campo al suo posto Alexis Sanchez. In difesa torna De Vrij insieme a Skriniar e Bastoni.

Problemi a centrocampo per Mazzarri, costretto a rinunciare anche a Strootman dopo le defezioni di Rog e Nandez. Il tecnico rossoblù manderà in campo Grassi e Marin in mezzo al campo, con Joao Pedro e Keita in avanti.

L'ultimo incontro tra Inter e Cagliari risale all'aprile 2021 ed è terminato 1-0 per i nerazzurri. Decisiva la rete di Matteo Darmian.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-CAGLIARI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri.