L'Inter ospita il Bologna dopo il k.o nel Derby d'Italia, pronto Bastoni. Ospiti di Thiago Motta reduci da tre vittorie consecutive.

Dopo la sconfitta nel Derby d'Italia contro la Juventus, l'Inter prova a rilanciarsi in casa contro il Bologna. Rossoblù reduci da tre vittorie: la cura di Thiago Motta funziona, zona europea più vicina rispetto a quella calda. Otto punti separano le due squadre in classifica.

Inter e Bologna non pareggiano in Serie A dal 19 settembre 2017 – da allora sei successi nerazzurri e tre rossoblù. Dal 2018 in avanti infatti i nerazzurri hanno perso più partite nel massimo campionato solo contro Lazio (quattro) e Juventus (sei).

Inter con Lautaro Martinez e Correa in avanti, con Dumfries e Dimarco esterni di centrocampo. Mkhitaryan in mezzo con Calhanoglu e Barella, fuori Darmian per infortunio. Davanti ad Onana giocano Skriniar, Acerbi e Bastoni: fuori De Vrij.

Nel Bologna prima punta Arnautovic, supportato da Orsolini e Vignato. Schouten, Medel e Ferguson al centro, terzini Posch e uno tra Cambiaso e Lykogiannis. Davanti a Skorupski spazio per Soumaoro e Lucumi.

Si tratta del penultimo match del 2022 per Inter e Bologna prima della sosta dei Mondiali.

INTER-BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Correa.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Schouten, Medel, Ferguson; Orsolini, Arnautovic, Vignato.