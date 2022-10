Probabili formazioni Inter-Barcellona: Correa con Lautaro, Calhanoglu regista

A San Siro arriva il Barcellona in una sorta di scontro diretto per il secondo posto: Dzeko e Asllani in panchina, catalani con tante assenze.

San Siro si infiamma. L'Inter, che in campionato balbetta e in Champions League ha perso una partita e ne ha vinta un'altra, sfida il Barcellona in quello che, in linea teorica, potrebbe essere uno scontro diretto per il secondo posto del girone C, attualmente comandato dal Bayern.

Servirà una prova di personalità e carattere, perché il momento è quello che è. Ovvero molto negativo. La sconfitta contro la Roma, la seconda consecutiva in campionato dopo quella di Udine, è l'ennesimo macigno caduto sulla testa dei calciatori e di Simone Inzaghi. E se la vetta della Serie A è sempre più lontana, anche il raggruppamento di Champions rischia di diventare difficilmente gestibile in caso di nuova sconfitta.

Le assenze sono le solite: Marcelo Brozovic in mezzo al campo e Romelu Lukaku in attacco. Per rimpiazzarli, Inzaghi dovrebbe optare per Calhanoglu nel ruolo di regista e per Correa in quello di spalla di Lautaro Martinez, recuperato dal leggero guaio muscolare rimediato nei giorni scorsi. Asllani va dunque in panchina: il tecnico interista pare aver deciso di optare per lo spostamento del più esperto Calhanoglu in un ruolo non suo. Inizialmente in panchina anche Dzeko, pronto a entrare a partita in corso.

In porta ci sarà Onana, come annunciato dallo stesso Inzaghi durante la conferenza stampa della vigilia. Nel ruolo di esterno sinistro di centrocampo giostrerà Dimarco, mentre in difesa De Vrij si riprende il posto a discapito di Acerbi. A destra Darmian e non Dumfries.

Di fronte all'Inter ci sarà un Barcellona fortemente penalizzato dalle assenze: out per infortuni vari De Jong, Bellerin, Araujo, Koundé e Depay, tutti ko con le rispettive nazionali. In difesa tocca a Eric Garcia con Christensen, mentre Sergi Roberto agirà da terzino destro. Lewandowski c'è: come sempre sarà lui il pericolo numero uno.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BARCELLONA

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa. All. Inzaghi

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Eric Garcia, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé. All. Xavi