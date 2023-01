Probabili formazioni Inter-Atalanta: Correa-Lautaro la coppia d'attacco

I nerazzurri sfidano la squadra di Gasperini per un posto in semifinale. Davanti duo argentino Lautaro-Correa, i bergamaschi con Hojlund e Lookman.

L'Inter vuole difendere la Coppa Italia conquistata lo scorso anno, ma per farlo deve superare un ostacolo piuttosto insidioso.

A San Siro arriva l'Atalanta, rilanciata nella fiducia e nel gioco da parte di Gianpiero Gasperini, e che va a caccia di un trofeo che ha sfiorato due volte tra il 2019 e il 2021 arrendendosi sempre in finale.

Inzaghi sfrutta la coppa per fare un po' di turn over. In attacco sarà Correa ad affiancare Lautaro Martinez, dando così un turno di riposo a Dzeko.

In porta fisso Onana, con Darmian a comporre il trio difensivo insieme a Bastoni e De Vrij. In mezzo al campo si rivede Asllani dal primo minuto, con Barella e Calhanoglu e Dumfries-Gosens esterni.

L'Atalanta punta sul tridende Lookman-Hojlund-Boga, in grado di mettere in difficoltà chiunque negli ultimi tempi. Koopmeiners e De Roon in mediana, con Mahele a sinistra e Hateboer a destra. Toloi, Scalvini e Djimsiti i tre difensori davanti a Musso.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ATALANTA

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Correa. All. Inzaghi

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga. All. Gasperini