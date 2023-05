Probabili formazioni Inter-Atalanta: Lukaku con Lautaro, out Correa

All'Inter basta un punto per blindare la qualificazione in Champions: spazio alla 'LuLa' contro l'Atalanta. Gasperini si affida a Hojlund.

Manca un ultimissimo sforzo all'Inter per centrare la qualificazione ai gironi della Champions League 2023/24: i nerazzurri hanno a disposizione anche un'altra via ancor più prestigiosa (la vittoria dell'edizione attuale nella finale di Istanbul), ma chiudere ogni discorso in campionato diventa fondamentale in caso di brutte sorprese il 10 giugno.

Alla squadra di Simone Inzaghi basterà pareggiare a San Siro contro l'Atalanta per avere la certezza di concludere tra i primi quattro posti: ad una giornata dal termine, il distacco dai meneghini rimarrebbe di cinque lunghezze, dunque impossibile da colmare.

Al contrario, i bergamaschi devono vincere se vogliono ancora sperare di tornare a partecipare alla massima competizione continentale, dopo una stagione trascorsa a guardare gli altri dal divano.

Inter priva di Correa, infortunatosi in finale di Coppa Italia: spazio a Lautaro e Lukaku, con Dzeko inizialmente in panchina. Gosens dovrebbe far rifiatare Dimarco sulla fascia sinistra. Riposo anche per Darmian e Acerbi, sostituiti da D'Ambrosio e De Vrij.

Gasperini senza Zapata, la cui stagione è finita: Hojlund a fare da riferimento in attacco, sostenuto da Koopmeiners e Pasalic. Lookman pronto a subentrare a gara in corso. Toloi, Djimsiti e Scalvini davanti a Sportiello, ancora una volta preferito a Musso.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-ATALANTA

INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Højlund.