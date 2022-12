Probabili formazioni Giappone-Spagna: Morata ancora verso la panchina

Giappone e Spagna si giocano la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali: alla Roja basta il pareggio, gli asiatici sono sul filo.

Si chiude anche il girone E dei Mondiali, e come tanti altri si chiude sul filo del brivido. Giappone e Spagna, così come Costa Rica e Germania che si sfideranno in contemporanea, si affrontano per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale.

Al momento a comandare il raggruppamento è la Spagna, con 4 punti, frutto di una vittoria e un pareggio. Il Giappone ha invece buttato via lo strepitoso colpo dell'esordio contro la Germania andando a perdere contro la Costa Rica, ma con i suoi 3 punti è ancora in corsa sia per la qualificazione che per il primo posto. A patto, però, che faccia il proprio dovere contro la Roja.

Alla Spagna basta un pareggio per gli ottavi, non per passare come prima: dipenderà da Costa Rica-Germania. Il criterio della differenza reti, come già accaduto mercoledì, potrebbe invece rivelarsi decisivo per le sorti del Giappone in caso di pareggio. Con una sconfitta, asiatici out.

Per quanto riguarda le formazioni, Luis Enrique si prepara a confermare il blocco di squadra delle prime due partite. A destra Carvajal è in vantaggio su Azpilicueta, in attacco Asensio più di Morata. Rodri giocherà nuovamente al centro della difesa.

Il Giappone cambia modulo, passando a un 3-4-3 con l'inserimento in difesa del recuperato Tomiyasu. Sakai è invece out per infortunio. In attacco torna Asano al posto di Ueda, mentre Kubo si prepara a prendere il posto di Doan.

PROBABILI FORMAZIONI GIAPPONE-SPAGNA

GIAPPONE (3-4-3): Gonda; Tomiyasu, Yoshida, Ko Itatura; Yamane, Kamada, Morita, Nagatomo; Kubo, Asano, J. Ito. Ct. Moriyasu

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo.