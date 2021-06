Probabili formazioni Germania-Ungheria: Goretzka al posto di Muller, fuori Nego

La Germania affronta l'Ungheria nell'ultimo turno del Gruppo F di Euro 2020: Low lancia Goretzka dal 1', mentre Rossi opta per un solo cambio.

Tutto ancora aperto nel Gruppo F di Euro 2020 con le quattro squadre in corsa per un posto negli ottavi di finale a un turno dal termine. Questa sera Germania e Ungheria si giocano negli ultimi 90 minuti le proprie chance di conquistare un posto nella fase a eliminazione diretta e ottenere la qualificazione tra le prime 16 squadre della competizione.

Dopo la sconfitta - seppur immeritata per la qualità di gioco espressa - all'esordio contro la Francia, il successo per 4-2 sul Portogallo nel secondo turno offre chance concrete alla Germania di passare il turno. Gli uomini di Low vogliono vincere all'Allianz Arena di Monaco e sperano in un contemporaneo passo falso della Francia, impegnata contro i lusitani, per poter chiudere il girone di ferro al primo posto.

Dall'altra parte, l'Ungheria di Marco Rossi vuole replicare lo sgambetto fatto quattro giorni fa ai campioni del mondo transalpini e conquistare un successo che avrebbe il sapore di miracolo sportivo e che varrebbe il pass per gli ottavi.

Il commissario tecnico della Germania Joachim Low è intenzionato a schierare il classico 3-4-2-1 con Goretzka al posto di Muller in coppia con Havertz alle spalle di Gnabry. Fuori Werner, che partirà dalla panchina. In mezzo al campo tocca ancora a Gundogan e Kroos, con Kimmich e Gosens sugli esterni. Davanti a Neuer, il terzetto difensivo sarà composto da Ginter, Hummels e Rudiger.

Marco Rossi, ct dell'Ungheria, punta sul 3-5-2 con Adam Szalai e Sallai in avanti. Confermato a sinistra l'autore del goal contro la Francia, Fiola, mentre Schafer, Nagy e Kleinheisler formano la linea mediana. Un cambio rispetto al pari con i transalpini: Lovrencsics prende il posto di Nego sulla fascia destra. Nessun dubbio in difesa con Attila Szalai, Orban e Botka davanti a Gulacsi.

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Goretzka, Havertz; Gnabry. All. Low

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orba, At. Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola; Ad. Szalai, Sallai. All. Rossi