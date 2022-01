Aria di Derby al 'Ferraris' dove il Genoa, reduce dal buon pareggio ottenuto nell'ultimo turno sul campo del Sassuolo, se la vedrà con lo Spezia che invece ha perso in casa contro un Verona decimato dal Covid.

Segui Genoa-Spezia su DAZN. Attiva ora

Shevchenko per questa gara sembra intenzionato a puntare su Pandev in coppia con l'intoccabile Destro, il nuovo acquisto Hefti confermato sulla destra con Cambiaso dall'altra parte. In difesa c'è Vanheusden. A centrocampo gli ex Juve Sturaro e Portanova.

Nello Spezia a guidare la retroguardia sarà Erlic, cabina di regia affidata a Kiwior. Davanti giocano Strelec e Verde.

L'articolo prosegue qui sotto

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-SPEZIA

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Bani, Vasquez; Hefti, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Pandev, Destro. All. Shevchenko.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; Verde, Strelec. All. Thiago Motta.