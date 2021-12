La supremazia cittadina, ma sopratutto uno scontro diretto in chiave salvezza. Il diciassettesimo turno di Serie A si apre con il 'Derby della Lanterna' tra il Genoa e la Sampdoria. La stracittadina numero 76° nella storia del campionato di Serie A mette in palio tre punti preziosissimi nella lotta per non retrocedere, oltre alla grande rivalità tra le due tifoserie del capoluogo ligure.

Se il Genoa non ha ancora trovato la vittoria da quando sulla panchina rossoblù si è seduto Andriy Shevchenko, dall'altra parte la Sampdoria arriva alla sfida al termine di una settimana in cui a farla da padrona è stata la vicenda societaria con l'arresto e le dimissioni dalla carica presidenziale di Massimo Ferrero, arrivate il giorno dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio.

Sotto la guida dell'ucraino, il 'Grifone' ha raccolto un pari e tre sconfitte, mentre la Sampdoria ha fatto registrare due sconfitte di fila contro Fiorentina e Lazio dopo i successi su Salernitana e Verona.

I blucerchiati sono a quota 15, cinque punti in più rispetto al Genoa terzultimo in coabitazione con il Cagliari e, dunque, in piena zona retrocessione.

Buone notizie per Shevcheko: Criscito e Sturaro sono tornati ad allenarsi in gruppo e potrebbero tornato dall'inizio. Ancora out Caicedo, mentre tornano tra i convocati Kallon e Destro: entrambi si accomoderanno in panchina. In avanti Bianchi, Ekuban e Pandev si giocano due maglie, con gli ultimi due favoriti.

Nella Sampdoria, D'Aversa ritrova Colley, che torna dopo la giornata di squalifica scontata contro la Lazio. Il difensore farà coppia con Yoshida al centro della difesa. Ci sarà dal 1' Adrien Silva dopo l'ottimo impatto dopo l'ingresso nella ripresa contro la Lazio. In avanti ballottaggio Quagliarella-Caputo per il posto accanto a Manolo Gabbiadini: il capitano è leggermente avanti rispetto all'ex Empoli e Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-SAMPDORIA

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Bianchi, Pandev. All. Shevchenko.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Thorsby; Quagliarella, Gabbiadini. All. D'Aversa.