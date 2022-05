Probabili formazioni Genoa-Juventus: gioca Dybala, Kean titolare, confermato Miretti

Già qualificata alla prossima edizione della Champions League da poco meno di una settimana, la Juventus va in casa del Genoa per provare a portarsi momentaneamente al terzo posto della classifica: vincendo, gli uomini di Allegri scavalcherebbero infatti il Napoli piazzandosi alle spalle delle due milanesi.

Discorso opposto per il Genoa, che ha visto calare drasticamente le proprie percentuali di salvezza con la sconfitta nel derby, a cui ha fatto seguito la vittoria della Salernitana nel recupero contro il Venezia: i punti di distacco dal quartultimo posto, occupato adesso proprio dalla formazione dell'ex Davide Nicola, sono ora quattro.

Allegri cambia qualcosa nell'undici titolare, privo dell'infortunato Pellegrini: a rimpiazzare l'ex romanista sarà De Sciglio, mentre in attacco si rivedrà dal primo minuto Dybala. Chance anche per Kean, mentre nella posizione di regista sarà confermato il giovane Miretti. In difesa Rugani titolare, con de Ligt e Chiellini in panchina. Cuadrado terzino al posto di Danilo.

Ha più dubbi Blessin, che dovrebbe comunque affidarsi a Destro nel ruolo di centravanti: alle sue spalle il trio formato da Ekuban, Amiri e Portanova, con Galdames accanto a Badelj in mezzo al campo. Frendrup più di Hefti come terzino destro, in difesa Bani più di Maksimovic accanto a Ostigard.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-JUVENTUS

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Galdames, Badelj; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro. All. Blessin

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Arthur, Miretti, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Kean. All. Allegri