Tre partite di fila senza vincere, quattro se consideriamo anche la Champions League: il momento non è dei più rosei per l'Inter, che nel frattempo ha perso la testa della classifica di Serie A in favore dei cugini del Milan.

Gli uomini di Inzaghi possono però contare su un calendario sulla carta 'morbido' dopo il terribile ciclo di impegni che ha prosciugato energie preziose: la ripartenza è attesa già in occasione della 27esima giornata, con la visita al 'Ferraris' per la sfida al Genoa.

Il dubbio maggiore di Inzaghi è chi, tra Sanchez e Lautaro, affiancherà Dzeko in attacco: il cileno è in vantaggio sull'argentino, che nel 2022 ha segnato soltanto su rigore e in Supercoppa italiana.

Per il resto nessuna sorpresa: Brozovic e Bastoni al rientro dopo i rispettivi turni di squalifica, Dumfries al posto di Darmian sulla fascia destra.

Blessin (che finora non ha mai perso) è a caccia della prima vittoria per dare una sterzata potenzialmente decisiva ad una classifica per nulla rassicurante: Amiri dovrebbe aggiungersi a Destro ed Ekuban nel tridente offensivo, con Sturaro e Rovella ai lati di Badelj in mediana.

Hefti e Cambiaso i terzini, Maksimovic e Ostigard centrali difensivi davanti a Sirigu.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Cambiaso; Sturaro, Rovella; Gudmundsson, Amiri, Yeboah; Destro.





INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.