L'ultima vittoria del Genoa è datata 12 settembre, contro il Cagliari: che, poi, è anche l'unico successo del campionato dei rossoblu. L'ultima dell'Empoli, invece, risale al 12 dicembre, contro il Napoli. Per entrambe, quindi, la sfida del Ferraris è fondamentale.

La formazione di Blessin è reduce da 5 pari consecutivi, l'ultimo dei quali contro l'Inter nell'ultimo turno: 5 punti in 5 gare per l'allenatore dall'arrivo a Genova.

Andreazzoli ha conquistato 2 punti nelle ultime 5, perdendo contro Sampdoria e Juventus nelle gare più recenti: al Castellani, però, ottima prova d'orgoglio contro i bianconeri.

Nei Grifone Destro ancora verso la panchina, con Yeboah terminale offensivo supportato da Gudmundsson, Melegoni e Portanova.

L'articolo prosegue qui sotto

Nell'Empoli, invece, Pinamonti come riferimento centrale in attacco e Bajrami ed Henderson alle sue spalle. In difesa dovrebbe tornare Parisi al posto di Cacace.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-EMPOLI

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Badelj, Sturaro; Gudmundsson, Melegoni, Portanova; Yeboah.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.