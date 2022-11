Probabili formazioni Galles-Inghilterra: Mount titolare

Quattro punti per l'Inghilterra, uno solo per il Galles: il derby britannico deciderà quale squadra andrà a giocarsi gli ottavi di finale.

Arriva l'ora dei verdetti. Il Derby britannico tra Galles ed Inghilterra deciderà se entrambe, o solo una delle due, passerà il turno approdando agli ottavi dei Mondiali: gli ultimi 90 minuti dei gironi per entrambe.

Inghilterra ad un passo dagli ottavi grazie ai quattro punti ottenuti contro Iran e Stati Uniti, mentre il Galles ha pareggiato contro gli USA, perdendo però contro il team Queiroz: un solo punto in classifica.

L'Inghilterra ha vinto tutte le ultime sei partite contro il Galles, segnando 11 gol e subendone solo uno (punizione di Gareth Bale a EURO 2016). L'ultima vittoria del Galles risale al maggio 1984 grazie a un gol di Mark Hughes (1-0).

Galles con Moore, Wilson e Bale in avanti. Williams e Roberts esterni, in mezzo Ampadu e Ramsey. Davanti a Ward spazio per Mepham, Rodon e Davies.

Nell'Inghilterra Sterling, Mount e Saka alle spalle di Kane, con Rice ed Henderson in mezzo: Bellingham può riposare. Tra i pali Pickford sarà difeso da Trippier, Stones, Maguire e Shaw.

GALLES-INGHILTERRA, PROBABILI FORMAZIONI

GALLES (3-4-2-1): Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, N. Williams; Wilson, Bale; Moore. Ct. Page.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice; Sterling, Mount, Saka; Kane. Ct. Southgate.