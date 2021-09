Probabili formazioni Galatasaray-Lazio: Muriqi guida l'attacco di Sarri

Dopo il ko col Milan, la Lazio riparte da Istanbul: contro il Galatasaray di Terim, spazio al tridente formato da Pedro, Muriqi e Zaccagni.

Archiviata la polemica sconfitta in casa del Milan, la Lazio inizia la propria avventura in Europa League. Lo fa in casa del Galatasaray, che si è qualificato ai gironi superando gli scozzesi del St. Johnstone e i danesi del Randers in un doppio turno preliminare.

Se la Lazio è reduce dallo 0-2 incassato dal Milan, non se la passa molto meglio il Galatasaray: la formazione dell'ex allenatore di Fiorentina e Milan Fatih Terim arriva da un doppio 2-2 contro Kasimpasa e Trabzonspor che l'ha fatta scivolare al quinto posto della classifica del campionato turco.

Sarà una Lazio con qualche seconda linea quella che scenderà in campo a Istanbul. A partire dall'attacco, dove Muriqi farà rifiatare Immobile. Ai fianchi del kosovaro, che in Turchia ha indossato anche la maglia del Fenerbahçe, ci saranno Pedro e Zaccagni. Titolari anche Radu e Basic.

Il Galatasaray ha in porta l'ex Fernando Muslera, mentre il terzino sinistro è van Aanholt, ex Crystal Palace. In difesa anche Yedlin, Luyindama e Marcao, in mezzo al campo Kutlu e Cicaldau, sulla trequarti Feghouli, Morutan e Kerem, in attacco Halil. Panchina per Diagne, ex Juventus.

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Yedlin, Luyindama, Marcao, van Aanholt; Kutlu, Cicaldau; Feghouli, Morutan, Kerem; Halil. All. Terim.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Pedro, Muriqi, Zaccagni. All. Sarri.