Galatasaray-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Galatasaray ospita la Lazio nella prima giornata della fase a gironi di Europa League: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

GALATASARAY-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Galatasaray-Lazio

• Data: Giovedì 16 settembre 2021

• Orario: 18:45

• Canale TV: Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre), TV8 (8 del digitale terrestre)

• Streaming: DAZN, Sky Go

La Lazio di Maurizio Sarri vuole rialzare la testa dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan. Per i biancocelesti c'è subito l'occasione di riscatto con la prima sfida della fase a gironi di Europa League sul campo del Galatasaray, match valido per il Gruppo E.

Guarda la UEFA Europa League su DAZN. Attiva ora

La formazione capitolina è stata inserita nel raggruppamento con i turchi di Fatih Terim, i russi della Lokomotiv Mosca e i temibili francesi dell 'Olympique Marsiglia, guidati da Jorge Sampaoli. Dopo la sfida di Istanbul, la Lazio ospiterà allo Stadio 'Olimpico' giovedì 30 settembre la Lokomotiv.

Nella passata stagione, il cammino europeo della Lazio si è interrotto negli ottavi di finale di Champions League, con la doppia sconfitta contro il Bayern Monaco per 4-1 all'andata e 2-1 a ritorno all'Allianz Arena.

Il Galatasaray, invece, torna a disputare le coppe europee dopo un anno di pausa. L'ultima apparizione dei turchi è stata nella stagioen 2019/2020 con l'eliminazione nella fase a gironi di Champions League con il quarto posto alle spalle di Paris Saint-Germain, Real Madrid e Club Bruges.

Tutto su Galatasaray-Lazio: dalle formazioni , a dove vedere la partita in tv e streaming .

ORARIO GALATASARAY-LAZIO

La partita di Europa League tra Galatasaray e Lazio è in programma giovedì 16 settembre 2021 allo Stadio 'Ali Sami Yen Spor Kompleksi' di Istanbul, in Turchia: calcio d'inizio del match fissato per le ore 18:45.

Galatasaray-Lazio sarà visibile in diretta tv su Sky: canali di riferimento per seguire la partita, Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre). La gara sarà trasmessa anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

La sfida di Europa League tra il Galatasaray e la Lazio verrà trasmessa anche in streaming su DAZN: per gli abbonati, occorrerà accedere al sito di DAZN o scaricare l'app su smart tv compatibili, pc, smartphone, tablet, console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure collegare il televisore al computer con un cavo ad alta definizione o utilizzando dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast.

Galatasaray-Lazio , inoltre, in streaming sarà visibile anche con Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati: sarà necessario scaricare l'app su pc, smartphone o tablet.

TELECRONISTI GALATASARAY-LAZIO

Sulle reti Sky la telecronaca sarà curata da Dario Massara, mentre su DAZN le voci saranno Stefano Borghi e Massimo Donati.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal potrete seguire Galatasaray-Lazio in diretta testuale: dal prepartita alle formazioni delle due squadre, fino al racconto delle azioni salienti della partita di Europa League.

A difendere i pali del Galatasaray ci sarà il grande ex Fernando Muslera. Il portiere uruguaiano ha vestito la maglia biancoceleste dall'estate 2007 al 2011. Terim è intenzionato a schierare un 4-1-4-1. La retroguardia sarà formata da Boey e van Aanholt sulle corsie laterali e la coppia Luyindama-Nelsson al centro. Kutlu agirà tra le linee, con Yilmaz, Morutan, Cicaldau e Akturkoglu sulla trequarti alle spalle di Digne.

Maurizio Sarri opta per un leggero turnover rispetto alla formazione schierata a San Siro contro il Milan. Lazzari torna dall'inizio nella linea a quattro con Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj. In mezzo al campo Escalante rileva Lucas Leiva nel trio completato da Milinkovic e Luis Alberto, mentre in avanti Zaccagni e Muriqi partono dal 1'. Con loro ci sarà Felipe Anderson.

GALATASARAY (4-1-4-1): Muslera; Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt; Kutlu; Yilmaz, Morutan, Cicaldau, Akturkoglu; Digne. All. Terim.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Escalante, Luis Alberto; Zaccagni, Muriqi, Felipe Anderson. All. Sarri.