Formazioni Francia-Inghilterra: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





La finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra rappresenta soprattutto la sfida delle Nazionali più deluse dei Mondiali.

Mbappé e compagni erano infatti dati quasi da tutti come i grandi favoriti per la vittoria ma sono stati eliminati a sorpresa dalla Spagna in una semifinale di fatto senza storia. L'Inghilterra invece sognava di tornare finalmente a giocarsi una finale dopo sessant'anni dalla prima ed unica volta della sua storia ma ha subito la rimonta dell'Argentina non senza polemiche per alcune scelte di Tuchel. Il motivo di maggiore interesse è sicuramente il duello tra i due bomber Mbappé e Kane, ma Deschamps potrebbe optare per parecchie novità con Malo Gusto, Lacroix, Theo Hernandez, Kantè, Zaire-Emery e Cherki dal 1'. Nell'Inghilterra possibile maglia da titolare per Rogers.

DOVE VEDERE FRANCIA-INGHILTERRA IN DIRETTA TV E STREAMING

Francia-Inghilterra, finale per il terzo posto dei Mondiali 2026, si gioca sabato 18 luglio a Miami con fischio d'inizio fissato alle ore 23.00 italiane. La gara verrà trasmessa come sempre su DAZN per gli abbonati ma sarà possibile anche vederla gratis, in chiaro per tutti su Rai Uno.