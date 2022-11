Probabili formazioni Francia-Danimarca: Rabiot e Dolberg confermati

La Francia vuole sfatare il tabù Danimarca: con una vittoria potrebbe già arrivare la qualificazione agli ottavi di finale.

Una Francia più che incerottata si appresta ad affrontare la sua 'nemesi', colei che più di ogni altra squadra le ha dato da torcere nell'ultima fase a gironi della Nations League: per i ragazzi di Deschamps c'è la sfida alla Danimarca, valida per la seconda giornata del Gruppo D dei Mondiali.

Eriksen e compagni hanno sconfitto i campioni del mondo in carica in entrambe le occasioni citate: una doppietta di Cornelius è valsa il blitz per 1-2 in Francia, mentre in Danimarca le reti di Dolberg e Skov Olsen hanno firmato il 2-0 in favore degli scandinavi.

Le due nazionali si affrontarono anche ai Mondiali russi del 2018, sempre nel girone: uno 0-0 che servì per blindare l'accesso tra le migliori sedici dei francesi come prima forza del raggruppamento, con la Danimarca che si qualificò come seconda.

L'ultimo grave infortunio a colpire i transalpini è stato quello di Lucas Hernandez, k.o. contro l'Australia all'esordio: a sostituirlo sulla corsia mancina sarà il fratello Theo. Giroud terminale offensivo, sostenuto dal trio tutto qualità Dembélé-Griezmann-Mbappé. Assieme a Tchouaméni ci sarà ancora Rabiot, autore di un goal e un assist alla prima uscita.

Hjulmand con Skov Olsen e Damsgaard alle spalle di Dolberg, Eriksen in mediana. Davanti alla porta di Schmeichel spazio alla difesa a tre con Christensen, Kjaer e Andersen.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Andersen; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Damsgaard; Dolberg.