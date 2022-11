Probabili formazioni Francia-Australia: Rabiot titolare

Prima gara ai Mondiali 2022 per la Francia Campione del Mondo: di fronte, nel gruppo D, c'è l'Australia. Giroud in avanti, MacLaren dall'altra parte.

Dopo le vittorie di Inghilterra e Olanda, tocca alla Francia scendere in campo. I Campioni del mondo affrontano nella prima sfida di Qatar 2022 l'Australia. Nello stesso girone, il gruppo D, presenti anche Tunisia e Danimarca, a confronto nella prima sfida.

La Nazionale di Deschamps ha vinto l’unico precedente al Mondiale contro l’Australia, aprendo l’edizione 2018 con il successo 2-1. La sfida con cui cominciò il cammino verso il secondo, storico, trofeo.

La Francia deve fare i conti con l'infortunio a Benzema in allenamento, costretto a saltare i Mondiali: al posto del Pallone d'Oro ci sarà Giroud a spingere una trequarti composta da Dembélé, Griezmann e Mbappé.

In mezzo Rabiot e Tchouameni, out Camavinga. In difesa Pavard, Upamecano e Lucas Hernandez a difesa di Lloris, con Konate avanti a Varane. Fuori Theo Hernandez.

Dall'altra parte Australia con il 4-2-3-1, in cui Ryan sarà tra i pali. Atkinson se la vedrà con Karacic per una maglia da titolare, mentre in attacco ballottaggio Duke-Maclaren per il ruolo di punta centrale.

FRANCIA-AUSTRALIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Konate, Upamecano, L. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

AUSTRALIA (4-2-3-1): Ryan; Atkinson, Rowles, Souttar, Behich; Irvine, Mooy; Leckie, Hrustic, Mabil; Maclaren.