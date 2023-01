Probabili formazioni Fiorentina-Sampdoria: maglia da titolare per Amrabat

Viola e blucerchiati a confronto negli ottavi della coppa nazionale: Italiano punta su Jovic, Ikoné, Barak, Kouamé. Samp con Lammers-Montevago.

Al 'Franchi' di Firenze, Fiorentina e Sampdoria si giocano - in una notte - l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia.

Viola contro blucerchiati, con il dichiarato obiettivo di accedere al round successivo per poi contendere un posto in semifinale al Torino di Juric, autore di una grande impresa a San Siro contro il Milan.

Sul fronte toscano, Italiano ritrova Amrabat con una maglia da titolare dopo lo spezzone col Monza e la panchina contro il Sassuolo. Il centrocampista marocchino agirà in mediana affiancato da Bianco. In avanti - complice l'infortunio di Cabral - giocherà Jovic, sorretto dal trio Ikoné-Barak-Kouamé. In difesa Igor e Martinez Quarta compongono la coppia centrale, mentre Dodò e Terzic agiranno sulle corsie laterali.

Di fronte ci sarà la Samp di Stankovic. Nel 3-4-1-2 doriano dovrebbero trovare spazio in attacco sia Lammers che Montevago con Djuricic tra le linee. A centrocampo Yepes affiancherà Rincon con Leris e Augello riferimenti esterni. In difesa, pacchetto a tre a protezione di Contini: Murillo, Colley e Murru dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-SAMPDORIA

FIORENTINA (4-3-3): Cerofolini; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Amrabat, Bianco; Ikoné, Barak, Kouame; Jovic. All. Italiano.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Contini; Murillo, Colley, Murru; Leris, Yepes, Rincon, Augello; Djuricic; Lammers, Montevago. All. Stankovic