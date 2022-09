Probabili formazioni Fiorentina-RFS: giocano Cabral e Saponara

Debutto nei gironi di Conference per la viola contro i lettoni: Gollini in porta, Ranieri in difesa e Saponara largo a sinistra nel tridente.

E' una notte che conta anche per la Fiorentina perché i viola fanno il loro debutto assoluto nella fase a gironi della Conference League. Il primo impegno per la squadra di Italiano è rappresentato dalla sfida contro i lettoni del RFS, formazione attesa al 'Franchi' per la gara inaugurale del girone A. Vincenzo Italiano non si snatura e conferma il 4-3-3 con Cabral riferimento centrale nel trio offensivo completato da Ikoné e Saponara. A centrocampo, oltre a Bonaventura e Mandragora, si segnala la chance da titolare per Zurkowski. In difesa Venuti e Terzic occuperanno le caselle estern, mentre i centrali saranno Martinez Quarta e Ranieri. In porta gioca Gollini. Sul versante opposto, la formazione di Riga allenata da Morosz si presenta a Firenze con l'impianto tattico del 4-2-3-1. Peso dell'attacco tutto sulle spalle di Ilic, sostenuto dal tridente Simkovic-Kouadio-Diocleciano. Pacchetto mediano imbastito da Jatta e Panic. Difesa a quattro a protezione della porta di Steinbors: da destra a sinistra Sorokins, Jagodinskis, Lipuscek e Mares. PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-RFS FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Zurkowski; Ikoné, Cabral, Saponara. All. Italiano. RFS (4-2-3-1): Steinbors; Sorokins, Jagodinskis, Lipuscek, Mares; Jatta, Panic; Simkovic, Kouadio, Deocleciano; Ilic. All. Morosz. Scelti da Goal Europa League 2022/2023: gironi e calendario

