Probabili formazioni Fiorentina-Milan: Ibrahimovic dall'inizio

Si chiude con il match tra Fiorentina e Milan il sabato di Serie A. Dopo le gare tra Atalanta e Spezia e Lazio contro Juventus, alle 20:45 a Firenze, la squadra di Italiano ospita la capolista rossonera, decisa a mantenere la vetta al pari del Napoli, di scena domenica sul campo dell'Inter.

Quattro vittorie e un pari, nel Derby meneghino, per il Milan, mentre la Fiorentina ha perso tre delle ultime cinque sfide di campionato, rimanendo comunque in piena zona europea, al settimo posto: il club viola ha di fatto ancora solamente quattro punti dalla Champions League.

Italiano non può contare sugli squalificati Martínez Quarta e Milenkovic, mentre sono indisponibili Nastasic, Maleh e Pulgar. Saponara, Vlahovic e Callejon tridente d'attacco, in porta Terracciano. Retroguardia composta da Odriozola, Venuti, Igor e Biraghi, a centrocampo giocano Bonaventura, Torreira e Castrovilli.

Ibrahimovic favorito su Giroud nel Milan, davanti a Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers: out Rebic e Tomori. In mediana conferma per Tonali e Kessiè, tra i pali Tatarusanu. In difesa Kalulu, Romagnoli, Kjaer e Theo Hernandez.

FIORENTINA-MILAN, PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejón, Vlahovic, Saponara.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Leão; Ibrahimovic.