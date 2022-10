Probabili formazioni Fiorentina-Inter: Correa con Lautaro, fuori Bastoni

L'Inter di scena al Franchi contro la Fiorentina: Jovic parte dalla panchina, torna Amrabat. Tentazione Correa nei nerazzurri, Bastoni va in panchina.

Momenti e obiettivi opposti per Fiorentina e Inter. Il programma dell'undicesimo turno di Serie A mette di fronte la formazione viola di Vincenzo Italiano e i nerazzurri di Simone Inzaghi.

I padroni di casa vanno a caccia del riscatto dopo un inizio tutt'altro che positivo in Serie A con 10 punti conquistati nelle prime dieci gare e il tredicesimo posto in classifica.

Tra le mura amiche, i toscani sono reduci dallo 0-4 subito contro la Lazio di Sarri, arrivato tra il ko di Bergamo contro l'Atalanta e il pari di Lecce nel posticipo dell'ultimo turno. Appena un punto conquistato sugli ultimi 9 disponibili per la Fiorentina che contro l'Inter vuole tornare a sorridere.

Clima diametralmente opposto in casa nerazzurra con i successi Sassuolo e Salernitana in campionato e i 4 punti conquistati tra andata e ritorno contro il Barcellona che hanno riportato il sereno dopo qualche settimana di critiche in seguito a risultati negative.

All'Artemio Franchi, Inzaghi e i suoi vanno a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato con l'obiettivo di agganciare il treno delle prime sei della classifica.

Italiano recupera Amrabat dopo la squalifica mentre resta in dubbio la presenza dall'inizio di Jovic, alle prese con un problema fisico.

Nel 4-3-3 disegnato dal tecnico viola Dodo, Milenkovic, Quarta e Biraghi formano la retroguardia davanti a Terracciano. In regia Amrabat con Bonaventura e Barak incursori. In avanti tridente composto da Ikone, Kouame e Gonzalez.

Nell'Inter la tentazione di Simone Inzaghi è schierare Correa al posto di Dzeko in avanti con Lautaro. Lukaku non convocato, tornerà contro il Viktoria Plzen.

In difesa Acerbi può giocare a sinistra al poto di Bastoni, non al top per un attacco influenzale, mentre sulle fasce toccherà a Dumfries e Dimarco. D'Ambrosio insidia Skriniar nel trio di difesa completato da De Vrij, a protezione della porta di Onana, mentre in regia Calhanoglu e non Asllani, con Barella e Mkhitaryan ai lati del turco.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-INTER

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Kouamé, Gonzalez. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Correa. All. Inzaghi