La Fiorentina ospita la Cremonese per la prima gara di Serie A: subito tra i viola Dodo e Mandragora, Dessers tra gli ospiti.

Prima giornata di campionato per la Fiorentina di Italiano, reduce dal ritorno in Europa e pronta ad affrontare il Twente nei preliminari di Conference League. Al Franchi arriva la neo-promossa Cremonese, nuovamente in Serie A dopo quasi due decenni di attesa.

Dopo aver ottenuto il settimo posto nella passata stagione, la Fiorentina punta a migliorarsi grazie ai nuovi arrivati. Per la Cremonese, come ovvio, l'obiettivo principale è quello di ottenera la salvezza. Poi si vedrà, campionato lunghissimo da qui a giugno.

Italiano punta su Jovic come prima punta, supportato da Gonzalez e Ikoné sulle fasce. In mezzo il nuovo arrivato Mandragora completa il reparto insieme a Bonaventura e Amrabat, mentre Dodò è subito titolare con Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi. Tra i pali Gollini.

Nella Cremonese gioca subito Dessers con Okereke, alle loro spalle Zanimacchia. Pickel ed Escalante interni, larghi Quagliata e Ghiglione. Davanti a Radu ci saranno Sernicola, Chiriches e Vasquez.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Bonaventura; Ikoné, Jovic, Gonzalez.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Sernicola, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Escalante, Pickel, Quagliata; Zanimacchia; Dessers, Okereke.