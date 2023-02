I viola di Italiano ospita al Franchi il Braga dopo il 4-0 dell'andata in Portogallo: Sirigu pronto al debutto, in avanti tocca a Cabral.

La qualificazione è praticamente in cassaforte. La Fiorentina ospita il Braga e già vede all'orizzonte gli ottavi. Il roboante 4-0 conquistato in Portogallo spinge la squadra di Vincenzo Italiano verso il prossimo turno di Conference League. Una vittoria netta che i viola dovranno gestire al 'Franchi' per centrare l'obiettivo.

Archiviato il pari in campionato contro l'Empoli, la Fiorentina è chiamata a dare continuità ai risultati ottenuti in questa stagione in Europa. Il poker di una settimana fa consente al tecnico viola di poter fare qualche cambio.

Vincenzo Italiano potrebbe far esordire Sirigu tra i pali, al posto di Terracciano. In difesa non ci sarà lo squalificato Venuti: spazio a Dodò dal 1’, con Martinez Quarta, Ranieri e Biraghi a completare il reparto. In mezzo al campo si rivede Duncan. Mandragora in regia, con Barak in vantaggio su Bonaventura per l'altro posto. In attacco gioca Cabral e non Jovic. A completare il tridente Ikoné e Kouamé.

Artur Jorge non avrà a disposizione Tormena, espulso nella gara d’andata. La coppia centrale di difesa potrebbe dunque essere composta da Paulo Oliveira e Niakate. Il tecnico portoghese sceglie un 4-2-3-1 con Banza al posto di Ruiz nel ruolo di riferimento centrale. Medeiros, André Horta e Ricardo Horta agiranno sulla trequarti, mentre in regia ci saranno Castro e Racic.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-BRAGA

FIORENTINA (4-3-3): Sirigu; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Barak, Mandragora, Duncan; Ikoné, Cabral, Kouamé.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Paulo Oliveira, Niakate, Sequeira; Castro, Racic; Medeiros, André Horta, Ricardo Horta; Banza.