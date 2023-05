Probabili formazioni Fiorentina-Basilea: torna Cabral in attacco

La Fiorentina affronta il Basilea nella semifinale di andata della Conference League: i viola a caccia della seconda finale stagionale.

L’appuntamento con la storia è già stato fissato, non resta che vedere se la Fiorentina riuscirà a presentarsi in perfetto orario. La compagine viola, dopo aver già raggiunto la finale di Coppa Italia, punta ora a conquistarsi il pass per l’ultimo atto della Conference League in programma il 7 giugno a Praga.

Il club gigliato non vive una stagione da due finali da ben 62 anni (allora furono quelle di Coppa Italia e Coppa delle Coppe e le vinse entrambe) e punta dunque ad un qualcosa di clamoroso, prima però c’è da superare un ostacolo importante: il Basilea, una squadra che ha già ampiamente dimostrato di saper dare il meglio di sé in campo Europeo.

Questa sera all’Artemio Franchi andrà in scena la semifinale d’andata e per l’occasione Italiano disegnerà la sua squadra con un 4-2-3-1 nel quale non ci sarà lo squalificato Milenkovic per squalifica. La coppia centrale di difesa davanti a Terracciano (ieri qualche linea di febbre ma scenderà in campo), sarà dunque composta da Martinez Quarta ed Igor, mentre a presidiare gli esterni saranno Dodô e Biraghi.

Amrabat e Mandragora faranno da frangiflutti davanti alla difesa, mente in avanti, a supporto dell’unica punta Arthur Cabral (al rientro e grande ex della gara), ci sarà un terzetto composto da Ikoné, Bonaventura e Nico Gonzalez.

Il Basilea, che nei quarti è riuscito nell’impresa di eliminare il favoritissimo Nizza, si sistemerà invece con un 3-4-2-1 nel quale Calafiori sarà uno degli elementi del terzetto difensivo. Chiavi del centrocampo affidate a Xhaka, mentre in attacco, a supporto di Zeqiri, ci stanno Amdouni e Males.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-BASILEA

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral.

BASILEA (3-4-2-1): Hitz; Lang, Adams, Calafiori; Ndoye, Burger, Xhaka, Millar; Amdouni, Males; Zeqiri.