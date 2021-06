La Finlandia cerca la qualificazione agli ottavi di finale, il Belgio vuole chiudere il girone a punteggio pieno. Martinez rilancia De Bruyne.

Sei punti per il Belgio , tre per la Finlandia. Si chiude per entrambi il girone B, con il team di Martinez già qualificato agli ottavi e il team nordico deciso ad andare avanti o come seconda, o come una delle migliori terze della competizione.

Il Belgio è reduce dalle vittorie contro Russia e Danimarca, mentre la Finlandia ha conquistato una vittoria e una sconfitta. Un girone equilibrato, che vede anche la Russia a tre punti e la Danimarca, colpita dall'episodio Eriksen, a zero.

Kanerva opta per il 3-5-2 con Hradecky, Toivio, Arajuuri e O'Shaughnessy in difesa. A centrocampo Raitala e Uronen sulle fasce, con Sparv, Lod e Kamara in mezzo. In attacco la coppia composta da Pukki e Pohjanpalo.

Nel Belgio ancora una volta Lukaku sarà il centravanti, mentre Kevin De Bruyne e Eden Hazard giocheranno alle sue spalle. Meunier e Ferreira Carrasco esterni, Doku e Witsel dal 1' in mezzo. Alderweireld, Vermaelen e Vertonghen difensori. In porta agirà Courtois.

FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy; Raitala, Lod, Sparv, Kamara, Uronen; Pukki, Pohjanpalo.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Doku, Witsel, Carrasco; De Bruyne, E.Hazard; Lukaku.