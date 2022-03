Probabili formazioni Empoli-Verona: Pinamonti sfida Simeone

Entrambe occupano una posizione in classifica tranquilla, ma ci tengono a conquistare i tre punti per aprire un'ultima parte di stagione legata al 'bel gioco' e ai sorrisi.

L'Empoli ospita il Verona al 'Castellani' nella trentesima giornata di Serie A con un importante filo conduttore tra le due filosofie sportive: il buon calcio.

La formazione di Andreazzoli non vince dallo scorso dicembre, ovvero dal successo contro il Napoli al 'Maradona', poi 6 pareggi e 6 sconfitte nelle successive 12 gare. Quella di Tudor, invece, nelle ultime 5 ha conquistato 2 vittorie, 2 pari e la sconfitta contro il Napoli al 'Bentegodi' nello scorso turno.

Pochi i dubbi di formazione per l'Empoli che schiera un 4-3-2-1 con Vicario in porta, Stojanovic, Romagnoli, Luperto e Parisi in difesa. In mediana Zurkowski, Asllani e Bandinelli agiranno alle spalle di Henderson e Bajrami, chiamati a supportare Pinamonti.

Nel Verona mancherà Faraoni, Checcherini e Ilic, squalificati: Montipò andrà tra i pali, Casale, Gunter e Coppola comporranno la linea difensiva. Sutalo, Hongla, Tameze e Cancellieri andranno in mediana dietro a Barak e Caprari. La punta sarà Simeone.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-VERONA

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Coppola; Sutalo, Hongla, Tameze, Cancellieri; Barak, Caprari; Simeone.