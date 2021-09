Probabili formazioni Empoli-Venezia: Mancuso in coppia con Cutrone

L'Empoli cerca un altro successo dopo quello prestigioso contro la Juventus: al 'Castellani' arriva il Venezia, ancora a secco di punti in Serie A.

Il blitz dell'Allianz Stadium è stato senza dubbio il risultato più eclatante della seconda giornata di Serie A: autore l'Empoli, nella inedita veste di carnefice della Juventus, ora atteso da uno scontro sulla carta molto più abbordabile.

Al 'Castellani' è di scena la sfida col Venezia, confronto tra neopromosse: a differenza dei toscani, i lagunari sono ancora fermi a quota zero punti in classifica, sconfitti da Napoli e Udinese nelle prime due uscite in campionato. Entrambi i ko sono arrivati in trasferta e quella di Empoli sarà addirittura la terza consecutiva: il tutto per consentire la fine dei lavori d'adeguamento allo stadio 'Penzo', pronto a partire dal 19 settembre.

Nessun indisponibile per Andreazzoli che ha tutti gli elementi a disposizione: in avanti dovrebbe rivedersi la coppia composta da Cutrone (favorito su Pinamonti) e Mancuso, match-winner in quel di Torino. Alle loro spalle Bajrami. Bandinelli e Haas ai lati del regista Ricci. Difesa a quattro formata dai terzini Stojanovic e Marchizza e dai centrali Ismajli e Luperto, Vicario in porta.

Solito 4-3-3 per Paolo Zanetti: Henry verso la conferma al centro dell'attacco, supportato da Aramu e Johnsen in posizione più esterna. Busio playmaker, Heymans e Fiordilino mezzali. Dietro spazio per Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni e Molinaro, a protezione dei pali di Lezzerini. Slitta l'esordio di Ampadu, non convocato.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Bandinelli, Ricci, Haas; Bajrami; Cutrone, Mancuso. All. Andreazzoli.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Heymans, Busio, Fiordilino; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.