Empoli-Venezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Empoli e Venezia si sfidano nella terza giornata di Serie A: tutte le info utili, dalle formazioni della partita a dove vederla in tv e streaming.

EMPOLI-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Dopo la sosta per le Nazionali ritorna la Serie A. Gara chiave in ottica salvezza tra Empoli e Venezia. Due sconfitte consecutive per gli arancioneroverdi, mentre per gli azzurri, dopo il ko contro la Lazio, è arrivata la clamorosa e bella vittoria contro la Juventus.

Sulle ali dell'entusiasmo si cercherà di fare meglio. I lagunari, invece, profondamente cambiati rispetto alla B, cercano di invertire subito la rotta. Sfida numero 15 al Castellani tra le due formazioni: 6 successi per l'Empoli, 5 pareggi e 3 vittorie per il Venezia.

Ultimo precedente risale alla stagione 2020/21 con 1-1 in Serie B (reti di Haas e Mazzocchi).

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Empoli-Venezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO EMPOLI-VENEZIA

Empoli-Venezia si gioca sabato 11 settembre allo stadio ''Carlo Castellani" di Empoli. Fischio d'inizio della partita fissato per le ore 15. L'arbitro della gara sarà Rapuano della sezione arbitrale di Rimini

Il match inaugurale della terza giornata di Serie A, tra Empoli e Venezia, sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast

Gli abbonati DAZN potranno vedere Empoli-Venezia in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app e in un secondo tempo avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Al termine della gara sarà possibile prendere visione degli highlights e dell'evento integrale in modalità on demand.

Attraverso Goal sarà possibile seguire Empoli-Venezia, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

Sarà 4-3-1-2 per l'Empoli con Vicario in porta, Stojanovic e Marchizza terzini, Luperto e Ismajli in mezzo. Haas, Ricci e Bandinelli a centrocampo. Bajrami alle spalle di Mancuso e Cutrone.

4-3-3 per il Venezia con Lezzerini tra i pali, Mazzocchi e Haps terzini, Caldara e Ampadu centrali. Busio, Crnigoj e Heymans in mezzo. Aramu, Henry e Johnsen a formare il tridente offensivo.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Bandinelli, Ricci, Haas; Bajrami; Cutrone, Mancuso. All. Andreazzoli

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Ampadu, Haps; Heymans, Crnigoj, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti