Probabili formazioni Empoli-Torino: gioca Bajrami

A quattro giornate dalla fine del campionato, Empoli e Torino si sfidano in una gara che oltre ai tre punti previsti dal regolamento non mette in palio molto altro.

Entrambe le squadre sono in una posizione di classifica tranquilla, ma non possono ambire ad altri traguardi più prestigiosi.

Dopo il successo rocambolesco con il Napoli arrivato nei minuti finali, Andreazzoli punta ancora sul 4-3-2-1 con gli stessi undici che hanno sconfitto la squadra di Spalletti.

L'unica eccezione è rappresentata da Benassi, che torna titolare a centrocampo e va a sostituire lo squalificato Bandinelli.

Juric, dopo il recupero infrasettimanale contro l'Atalanta terminato 4-4, riporta Izzo in difesa ed è costretto a sostituire Pjaca con Brekalo dietro a Sanabria.

Il croato dovrebbe in ogni caso essere convocato e a disposizione, malgrado lo spavento per l'infortunio al ginocchio che lo ha costretto a uscire anzitempo al Gewiss Stadium.

L'articolo prosegue qui sotto

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-TORINO

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; Benassi, Asllani, Henderson; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti. All. Andreazzoli

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo, Sanabria. All. Juric