L'Empoli riceve la Sampdoria al Castellani per il lunch match della quarta giornata di Serie A: Andreazzoli e D'Aversa puntano sulle certezze.

Lunch match in Serie A, con l'Empoli che ospita la Sampdoria allo stadio "Carlo Castellani" per la prima gara della domenica della quarta giornata del massimo campionato di calcio italiano.

Gli uomini di Andreazzoli sono reduci dalla sconfitta interna contor il Venezia, nello scontro diretto in ottica salvezza: la formazione di D'Aversa, invece, nell'ultimo turno ha pareggiato contro l'Inter, al termine di una gara spettacolare.

Empoli con pochi cambi rispetto alla partita dello scorso weekend: in porta andrà nuovamente Vicario, in difesa Ismajli ancora favorito su Tonelli insieme a Sojanovic e Marchizza sugli esterni e Luperto centrale.

Altro cambio probabile in mediana: Bandinelli dovrebbe lasciare il posto a Henderson, che giocherà con Ricci e Haas, confermati. Sulla trequarti nessun dubbio: agirà Bajrami, alle spalle di Mancuso e di uno tra Pinamonti e Cutrone, in ballottaggio, con il primo favorito.

Sampdoria confermata in blocco: tra i pali andrà Audero, con Bereszynski, Yoshida (autore di una rete contro l'Inter), Colley e Augello (anche lui in goal contro i nerazzurri). In mediana l'unico dubbio riguarda Adrien Silva, in corsa con Ekdal per una maglia da titolare, mentre nessun dubbio su Candreva, Thorsby e Damsgaard.

In avanti spazio alla coppia d'attacco Caputo-Quagliarella, entrambi a caccia del primo goal in stagione con la maglia blucerchiata.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Mancuso.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.