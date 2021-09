Empoli-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Empoli riceve la Sampdoria nel lunch match della 4ª giornata di Serie A: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

EMPOLI-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Empoli-Sampdoria

Empoli-Sampdoria Data: 19 settembre 2021

19 settembre 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 digitale terrestre)

Streaming: DAZN, Sky Go , NOW

La 4ª giornata di Serie A propone Empoli-Sampdoria tra le sfide in programma: si tratta del confronto tra una neopromossa che vuole mantenere la categoria e una squadra che deve confermarsi dopo l'ottimo campionato scorso.

Segui Empoli-Sampdoria su DAZN. Attiva ora

L'Empoli deve riscattare il k.o. casalingo contro il Venezia dell'ultimo turno, arrivato però dopo la grande impresa dell'Allianz Stadium dove i toscani hanno battuto per 0-1 la Juventus.

La Sampdoria, dal canto suo, arriva al match forte del 2-2 imposto all'Inter tra le mura amiche. Si tratta del secondo punto in campionato per i doriani, dopo lo 0-0 contro il Sassuolo.

L'ultimo confronto tra le due squadre risale al 12 maggio 2019, con l'Empoli di Anderazzoli che ebbe la meglio sulla Sampdoria di Giampaolo per 1-2 grazie ai goal di Farias e Di Lorenzo.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Empoli-Sampdoria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO EMPOLI-SAMPDORIA

La sfida tra Empoli e Sampdoria è in programma domenica 19 settembre alle 12.30, allo stadio 'Castellani' di Empoli. A dirigere la contesa è stato chiamato il Sig. Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Empoli-Sampdoria verrà trasmessa da DAZN, che tramite la sua app consentirà agli appassionati di godersi la partita usufruendo di moderne smart tv. Nel caso in cui televisore non fosse di ultima generazione, basterà collegarlo al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Quella tra gli azzurri e i blucerchiati è anche una delle sfide della 4ª giornata di Serie A che potranno essere viste anche su Sky. Il canale dedicato al match è Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 digitale terrestre).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Per quanto riguarda DAZN, Edoardo Testoni commenterà il match supportato per la parte tecnica da Marco Parolo. La coppia di Sky per questa partita sarà invece composta da Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti.

Oltre che sulle moderne smart tv, l'app di DAZN è visibile anche tramite dispositivi come computer, smartphone e tablet. Le alternative per quanto riguarda la diretta streaming del match sono date da Sky Go (app gratuita per gli abbonati Sky) e NOW (servizio on demand che appartiene sempre all'emittente satellitare).

IN DIRETTA SU GOAL

La redazione di Goal non farà perdere neanche un minuto della partita ai suoi lettori, tramite la consueta diretta testuale che inizierà con le formazioni ufficiali e terminerà con il fischio finale.

Andreazzoli dà fiducia al suo 4-3-1-2, che nelle prime giornate gli fornito buone risposte. Davanti a Vicario, la linea difensiva a quattro comprende Stojanovic e Marchizza come terzini mentre Tonelli e Luperto come centrali. La mediana sarà diretta da Ricci, con Haas ed Henderson come mezzali. Bajrami garantirà qualità e intensità sulla trequarti, a sostegno del tandem formato da Pinamonti (più di Cutrone) e Mancuso.

D'Aversa risponde con il 4-4-2, in cui Audero viene confermato tra i pali mentre in difesa Augello è in pole su Murru per il ruolo di terzino sinistro. Reparto completato da Bereszynski, Yoshida e Colley. A centrocampo le corsie esterne verranno presidiate da Candreva e Damsgaard, mentre Adrien Silva (in vantaggio su Ekdal) e Thorsby saranno i centrali. Per i goal ci penseranno Caputo (che con l'Empoli si è affermato in massima serie) e l'eterno Quagliarella.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Mancuso.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thosrby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.