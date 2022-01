Probabili formazioni Empoli-Roma: confermato Sergio Oliveira

Archiviato il successo in rimonta negli ottavi di Coppa Italia contro il Lecce, la Roma di José Mourinho si rituffa il campionato e va a caccia della seconda vittoria di fila.

I giallorossi, reduci dalla vittoria di misura sul Cagliari all'Olimpico firmata dal nuovo acquisto Sergio Oliveira su calcio di rigore, sono di scena al 'Castellani' di Empoli. Ad attenderli la formazione allenata dal grande ex Aurelio Andreazzoli, che si presenta alla sfida dopo la sconfitta al termine dei tempi supplementari contro l'Inter a San Siro in Coppa Italia.

Roma senza misure lontano dall'Olimpico. I giallorossi hanno ottenuto 4 vittorie e 6 sconfitte, l'ultima nella trasferta di San Siro contro il Milan. Dall'altra parte l'Empoli non centra il successo in campionato dal 12 dicembre scorso, con l'1-0 a 'Maradona' di Napoli, mentre non vince in casa dal 6 dicembre con il 3-1 sull'Udinese.

Nell'Empoli, Andreazzoli deve fare a meno di qualche elemento della rosa. Viti torna dalla squalifica e si candida per una maglia da titolare. Sulle corsie laterali giocheranno Stojanovic e Marchizza. In dubbio la presenza di Bajrami, che comunque dovrebbe muoversi sulla trequarti con Henderson alle spalle di Pinamonti.

L'articolo prosegue qui sotto

Mourinho ritrova Smalling ed El Shaarawy. I due sono tornati a lavorare con il resto della squadra e sono a disposizione del portoghese. Mou schiera la sua Roma con un 4-2-3-1 in cui l'inglese dovrebbe giocare accanto a Mancini, mentre in mezzo al campo torna Cristante. L'ex Atalanta giocherà accanto al confermato Sergio Oliveira, mente in avanti Zaniolo, Mkhitaryan e Felix agiranno alle spalle di Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI EMPOLI-ROMA

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All. Andreazzoli.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Oliveira; Zaniolo, Mkhitaryan, Felix, Abraham. All. Mourinho.