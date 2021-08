Formazioni ufficiali Empoli-Lazio: debutta Cutrone, Pedro dal primo

Nell'Empoli spazio per il nuovo arrivato insieme a Bajrami e Mancuso. Lazio con Pedro dal primo, Felipe Anderson e Hysaj, Luis Alberto in panchina.

Prima giornata di Serie A 2021/2022, Maurizio Sarri ritrova il suo passato. La Lazio, infatti, è di scena in casa dell'Empoli, vecchia squadra del suo nuovo tecnico. Sulla panchina del club toscano, invece, Andreazzoli, arrivato al posto di Dionisi.

Nessun problema di formazione per il tecnico dell'Empoli, pronto a proporre il nuovo arrivato Cutrone insieme all'eroe della promozione, Mancuso.

A centrocampo Bandinelli e Ricci giocheranno con Haas, mentre Bajrami agirà sulla trequarti. Vicario in porta, difeso da Stojanovic, Ismajili, Romagnoli e Marchizza.

Nella Lazio spazio per Immobile come prima punta, supportato da Felipe Anderson e dal nuovo arrivato Pedro, mentre Correa "non è nelle condizioni per giocare" secondo il tecnico.

In porta Reina, retroguardia a quattro con Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e l'acquisto estivo Hysaj. Centrocampo con Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Akpa Akpro, quest'ultimo al posto di Luis Alberto.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone. All. Andreazzoli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Lucas Leiva, Akpa Akpro; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.