Empoli-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Empoli ospita la Lazio nell'anticipo della 1ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

EMPOLI-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Empoli-Lazio

Empoli-Lazio Data: 21 agosto 2020

21 agosto 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre)

Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

L'Empoli di Aurelio Andreazzoli debutta in Serie A ospitando la Lazio di Maurizio Sarri nell'anticipo della 1ª giornata di Serie A. Nelle 11 gare casalinghe disputate finora contro i capitolini nel massimo campionato, il bilancio è in equilibrio con 4 successi per parte e 3 pareggi.

Segui Empoli-Lazio su DAZN. Attiva ora

Le ultime due volte che le due squadre si sono affrontate in Serie A al Castellani, si è sempre imposta la Lazio. L'ultimo successo dei padroni di casa risale al 29 novembre 2015 con un 1-0 per la squadra guidata all'epoca da Marco Giampaolo targato Tonelli.

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è il grande ex del confronto: l'attuale tecnico dell'Aquila ha allenato l’Empoli in tre stagioni, conquistando nel 2013/14 la promozione nella massima serie, mentre nel campionato successivo, il 2014/15, sempre alla guida della formazione, lo ha visto debuttare da allenatore in Serie A.

L'attaccante dell'Empoli, Leonardo Mancuso, è stato il secondo giocatore più prolifico dello scorso campionato di Serie B, con 20 goal totali realizzati, 2 in meno del capocannoniere Coda; Ciro Immobile è stato invece anche nella passata stagione il bomber dei biancocelesti in Serie A con 20 goal in 35 presenze totali. In questa pagina tutte le informazioni su Empoli-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO EMPOLI-LAZIO

Empoli-Lazio si disputerà sabato 21 agosto 2021 nel palcoscenico dello Stadio Carlo Castellani di Empoli. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 23ª fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

Tifosi e appassionati potranno vedere Empoli-Lazio in tv su diverse piattaforme. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile sulle moderne smart tv compatibili e tramite app su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon FIre TV Stick o Google Chromecast.

La gara sarà inoltre visibile in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Empoli-Lazio su DAZN sarà curata da Dario Mastroianni, con il commento tecnico affidato a Massimo Gobbi.

Sui canali Sky, invece, la telecronaca sarà affidata a Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Sarà possibile vedere Empoli-Lazio in diretta streaming su DAZN anche su diversi dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale, DAZN renderà gli highlights e l'evento integrale disponibili in modalità on demand.

Con le stesse modalità, gli utenti Sky, invece potranno vedere la gara in diretta streaming mediante la piattaforma Sky Go. L'alternativa è rappresentata da NOW, il servizio live e on demand che offre la visione delle partite di Serie trasmesse dalla tv satellitare a chi acquista il Pass sport.

Attraversoi lettori avranno la possibilità di seguireancheCollegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione degli eventi, dei goal e delle azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale.

Intera rosa a disposizione per Andreazzoli per il debutto stagionale in campionato dei toscani. Davanti al portiere Vicario, in difesa Ismajli e Simone Romagnoli formeranno la coppia centrale difensiva, con Stojanovic terzino destro e Marchizza sull'out di sinistra. In mediana Samuele Ricci e Zurkowski, in vantaggio su Bandinelli, agiranno da mezzala ai lati del playmaker Stulac. In attaco, infine, tandem offensivo composto da Mancuso e Cutrone, favorito su La Mantia, con Bajrami trequartista alle loro spalle.

Sarri punterà sul 4-3-3 e avrà indisponibile per infortunio il solo Adekanye. Il ballottaggio più importante riguarda il portiere, con Reina che potrebbe spuntarla su Strakosha per partire da titolare. Il reparto arretrato, invece, sarà formato dai due centrali Luiz Felipe e Acerbi e dagli esterni bassi, Lazzari e Marusic. A centrocampo in cabina di regia opererà Lucas Leiva, mentre Milinkovic-Savic e Luis Alberto saranno le due mezzali. Il tridente d'attacco vedrà il bomber Immobile come centravanti, con il talentuoso Raúl Moro e Correa esterni offensivi.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Stulac, Zurkowski; Bajrami; Mancuso, Cutrone.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Raúl Moro, Immobile, Correa.