Empoli e Juventus si affrontano nella sfida che chiude il quadro del 36° turno di Serie A: spazio per Kean e Milik nell’attacco bianconero.

Mettersi alle spalle l’amarezza figlia dell’eliminazione dall’Europa League per mano del Siviglia e prolungare la striscia di successi in campionato al fine di mettere in cascina più punti possibili da qui alla fine del torneo. Sono questi gli obiettivi di una Juventus che è ad un soffio dal blindare la conquista sul campo di una posizione che vale la qualificazione alla prossima Champions League.

Avversario nel 36° turno sarà un Empoli che, grazie ai 39 punti sin qui ottenuti nel torneo, si è già guadagnato la salvezza matematica e potrà dunque scendere in campo davanti ai propri tifosi con la mente sgombra da qualsiasi tipo di calcolo di tensione.

Zanetti anche contro la Juve non rinuncerà al suo collaudato 4-3-3 nel quale, davanti a Vicario, saranno Ismajli e Luperto a comporre la coppia centrale di una difesa completata sugli esterni da Ebuehi e Parisi.

In cabina di regia si sistemerà Grassi, con Akpa-Akpro e Bandinelli a coadiuvarlo in mediana, mentre in attacco Caputo sarà il perno centrale di un tridente completato da Fazzini e Cambiaghi.

Massimiliano Allegri si affiderà ad un 3-5-2 nel quale saranno Gatti, Bremer ed Alex Sandro a comporre il terzetto di difesa davanti a Perin. Dopo le polemiche della vigilia, Szczesny si accomoda in panchina.

In mediana, con Rabiot non al meglio, spazio a Locatelli, Paredes e Miretti, mentre a coprire gli esterni saranno Barbieri e Kostic. In attacco maglia da titolare per Milik, al cui fianco ci sarà Kean.

Indisponibili Bonucci, De Sciglio, Fagioli e Pogba infortunati oltre agli squalificati Danilo e Cuadrado.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-JUVENTUS

EMPOLI (4-3-3): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Grassi, Bandinelli; Fazzini, Caputo, Cambiaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Locatelli, Paredes, Miretti, Kostic; Kean, Milik.