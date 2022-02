Formazioni ufficiali Empoli-Cagliari: Pinamonti titolare con Cutrone

FORMAZIONI UFFICIALI DI EMPOLI-CAGLIARI

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Viti, Romagnoli, Parisi; Bandinelli, Asllani, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Obert; Bellanova, Marin, Grassi, Dalbert, Lykogiannis; João Pedro, Pereiro.

Andreazzoli punta su Pinamonti affiancato da Cutrone e supportato da Bajrami tra le linee. Bandinelli e Asllani completano il centrocampo in cui come di consueto ci sarà Zurkowski. Vicario in porta, difeso da Strojanovic, Romagnoli, Viti e Parisi. Stagione finita per Haas e Marchizza.

Mazzarri conferma Pereiro come spalla di Joao Pedro, lasciando in panchina Pavoletti. In mezzo c'è Grassi con Marin, larghi sulle fasce Lykogiannis e Bellanova. Tra i pali Cragno, con la retroguardia composta da Goldaniga, Lovato e Obert. Squalificato Deiola.