Probabili formazioni Danimarca-Tunisia: Dolberg e Braithwaite nell'attacco di Hjulmand

Il percorso di Eriksen e compagni inizia dalla sfida alla Tunisia, che punta sull'esperto Khazri in attacco e su Dahmen in porta.

Dopo la semifinale di Euro 2020, la Danimarca arriva al Mondiale con l’obiettivo di vincere: lo ha dichiarato il Ct Morten Hjulmand, che alla vigilia dell’esordio contro la Tunisia non ha nascosto l’intenzione di provare ad arrivare fino in fondo, senza nascondersi.

Fase di qualificazione dominata e 27 punti nel girone, più l’ottimo 2° posto in Nations League e il primo sfiorato: Eriksen e compagni arrivano carichi a Qatar 2022.

Di fronte la Tunisia, alla ricerca della prima qualificazione agli ottavi della propria storia: se vorrà avere speranze, passeranno necessariamente da questa partita, salvo imprese con la Francia.

Khazri, Jaziri e Msakni guidano l’attacco del 4-3-3, a centrocampo insieme a Laidouni e al mediano del Colonia Skhiri gioca Hannibal. In difesa Drager, Ifa, Talbi e Maaloul.

La Danimarca dovrebbe propendere per un 3-4-1-2 con Andersen, Kjaer e Christensen in difesa. Wass, Delaney, Hojbjerg e Maehle in mediana. Eriksen dietro a Braithwaite e Dolberg in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI DANIMARCA-TUNISIA

DANIMARCA (3-4-1-2): Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen; Wass, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Eriksen; Braithwaite, Dolberg.

TUNISIA (4-3-3): Dahmen; Drager, Ifa, Talbi, Maaloul; Skhiri, Laidouni, Hannibal; Khazri, Jaziri, Msakni.