La Roma è qualificata alla fase ad eliminazione diretta di Conference League, ma giocherà sedicesimi o direttamente gli ottavi? La risposta al termine dell'ultima giornata del proprio gruppo, in cui dovrà battere il CSKA in quel di Sofia e sperare in uno stop del Bodo/Glimt contro lo Zorya.

In caso di secondo posto la Roma dovrà affrontare una delle terze classificate dell'Europa League, mentre in caso di qualificazione da capolista eviterà i sedicesimi volando direttamente agli ottavi. La squadra di Mourinho spera dunque di poter saltare due gare a febbraio e tornare in campo a marzo, evitando sfide ogni tre giorni anche in inverno.

Parziale turnover per Mourinho, che proporrà Fuzato tra i pali, difeso da Mancini, Kumbulla e Ibañez. Karsdorp e Viña i quinti, Cristante e Villar ai lati di Diawara in mediana. Davanti chance per Mayoral ad affiancare Abraham.

L'articolo prosegue qui sotto

Riposo per Rui Patricio, Smalling e Mkhitaryan, mentre non sono a disposizione El Shaarawy, Pellegrini e Spinazzola, così come Afena-Gyan.

CSKA SOFIA (4-3-3): Busatto; Turitsov, Lam, Mattheij, Mazikou; Geferson, Muhar, Vion; Yomov, Caicedo, Wildschut. All. Mladenov.

ROMA (3-5-2): Fuzato; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Diawara, Villar, Viña; Mayoral, Abraham. All. Mourinho.