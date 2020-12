Formazioni Crotone-Napoli: Petagna dal primo minuto

Con Osimhen out e Mertens verso il riposo, tocca all'ex SPAL. Demme con Bakayoko a centrocampo. Il Crotone recupera Benali.

Dopo la vittoria contro la e il passo falso contro l'AZ Alkmaar in , il vola a per affrontare il fanalino di coda della , nonché unica squadra a non aver ancora vinto neanche una partita.

Un match sulla carta impari, ma i calabresi sono già riusciti a fermare la e sperano di replicare l'impresa. Magari sperando nella distrazione Europa per la squadra di Gattuso, che giovedì si giocherà il tutto per tutto con la .

Gattuso, sicuramente, qualche pensiero alla sfida di giovedì ce l'ha. Tanto che allo Scida si affida ad un moderato turnover. Dal primo minuto in attacco ci sarà Andrea Petagna , data l'assenza di Osimhen.

Alle sue spalle Lozano più di Politano, con Zielinski e Insigne. Mediana con Demme al fianco di Bakayoko, mentre in difesa davanti ad Ospina non sono previste novità: Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie, Manolas e Koulibally in mezzo.

Pochi dubbi per Stroppa, che si affida a Cuomo, Marrone e all'ex Luperto in difesa davanti a Cordaz. Pereira e Reca sulle fasce, con il recuperato Benali in mediana con Petriccione e Molina. Davanti la coppia composta tra Messias e Simy.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CROTONE-NAPOLI

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Benali, Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.